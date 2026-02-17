Hacen en SGS revisión de los tanques de almacenamiento de gas

Protección Civil de Soledad mantiene sus revisiones periódicas de los tanques de almacenamiento de gas en las empresas establecidas en este territorio para detectar unidades ya viejas y con fugas, retirarlas y pedir su sustitución, informó el titular del área, Martín Bravo Galicia.

Dijo que recientemente se han incrementado por reportes y las peticiones de revisión a tanques empresariales en un 20 por ciento respecto a lo normal y que lo que se ha detectado es que hay tanques con cierta antigüedad y que ya presentan condiciones de "picado" en su parte inferior que es la de contacto permanente con el suelo y por ende, la más expuesta a condiciones de humedad.

Los tanques estacionarios, de acuerdo con el funcionario, tienen una vida útil de entre ocho y diez años, pero pueden durar más si se les da un mantenimiento regular y se lleva una bitácora de dicha actividad. Lógicamente, un mantenimiento constante asegura no solamente la operación óptima del tanque, sino también que los riesgos de un accidente sean mínimos e incluso, inexistentes.

Bravo Galicia detalló que la responsabilidad de que mantener los tanques estacionarios en buen estado es, wn primer lugar, responsabilidad de las gaseras, pero también recomendó a las empresas revisar las condiciones de sus tanques y pedir a dichas gaseras, en caso necesario, que se realice la revisión, mantenimiento o sustitución de la unidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí