Han detenido a doce cadeneros en el República

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un total de 12 personas han sido detenidas durante agosto por robos en la zona del Mercado República, principalmente por su presunta participación como "cadeneros" en la explanada de Los Guaracheros, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El secretario explicó que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y que las investigaciones también han permitido identificar a personas que estarían detrás de estos grupos. Incluso, señaló que uno de los presuntos líderes ya fue detenido como parte de las acciones realizadas en el sector.

A estas detenciones se suma la de una persona relacionada con el robo a una joyería. Villa Gutiérrez precisó que, fuera de este caso, no tienen identificado otro robo reciente directamente contra un negocio de la zona, mientras que afirmó que este tipo de delitos ha disminuido en el Centro Histórico.

El funcionario señaló que los recorridos de los elementos de seguridad se mantienen en los alrededores de los mercados y negocios del primer cuadro, principalmente con personal Centinela, del grupo del Centro y ciclistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí