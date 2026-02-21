logo pulso
SLP

Harán filantropía con el libro "El Espíritu de la Navidad"

Por Martín Rodríguez

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Harán filantropía con el libro "El Espíritu de la Navidad"

Filiberto Juárez Córdoba prolongará la Navidad hasta el verano. Con la utilidad de su libro "El espíritu de la Navidad" financiará una parte del proyecto de campamento de verano 2026 para personas con discapacidad.

Con el plan para 2026, busca que la asociación que promueve el campamento de verano para personas con discapacidad  cuente con recursos frescos. 

En la invitación a donar y a comprar el libro coincidieron el abogado Efraín Álvarez Méndez, el escritor Alejandro Roque, May Lopez, la locutora Sara Robles, El vendedor de libros Ernesto Flores Alvarado y un buen comentarista en la persona Alejandro Gallegos, también participantes en la promoción del libro, durante el foro el foro del palique coordinado por Ana Neumann.

Los recursos servirán para continuar con el trabajo altruista de la Asociación Potosina de Padres y Profesionista en Apoyo a Personas con Discapacidad AC, cita Filiberto Juárez, porque espíritu de la Navidad debe permanecer todo el tiempo.

"El alquimista de la palabra", fue nombrado el lunes pasado por la noche el escritor y epigramista Filiberto Juárez Córdoba, quien para cerrar la temporada previa a la Cuaresma, presentó un libro que se mantuvo inédito por años y sacó a la luz y a la imprenta, para presentar a los lectores "El espíritu de la Navidad".

Con respecto al libro, el abogado Efraín Álvarez Méndez insistió en que los seres de luz son los que hacen posible la vida, Filiberto Juárez se refirió a todas las muestras de solidaridad y bondad que llevan a que el espíritu de la Navidad no sea solo una celebración que los más conservadores visten de colorido y herencias de los abuelos, y como ocurre con los tradicionales bolos navideños, las piñatas y el peregrinar de las 9 posadas del 16 al 24 de diciembre, desde que la virgen de la expectación comienza a pedir refugio y protección hasta que el Niño Dios nace en el portal de Belén.

No es precisamente ese el único caso para comentar.

Para él, la Navidad se refleja en la vida cotidiana, en la gente que se encuentra a los alrededores y En aquellos que aparecen para resolver un problema justo cuando quien lo tiene más necesita de la ayuda.

El libro contó con múltiples comentaristas y un lleno que rebasó la capacidad de la Casa-Museo "Manuel José Othón", aquel día de la presentación.

