Hartos de no tener en agua en División del N.

El pozo que se ubica en la calle Francisco Villa de la Colonia División del Norte no da agua y los vecinos fraccionamiento El Sauz manifiestan que ya están hartos de los dos meses que llevan sin servicio.

Los vecinos explicaron que en ese lapso, han batallado porque deben gastar un aproximado de 150 pesos por cada pipa que llega a su casa. Por ejemplo así sucede en la calle Félix Díaz entre Doroteo Arango y Carrera Torres, y explican que han hablado con los responsables de la operación de los pozos y se les decía que estarían cambiando el equipo de bombeo, pero luego también les dicen que alguien reportó que ya tenían servicio de agua y por eso no se acercan a resolver.

Los vecinos explican que piden pipas cada tercer día, pero que no ven la esperanza de que vuelva el servicio de agua potable porque se les marca al 073 para pedir información y en el organismo operador también les dicen que según ya hay agua. Tras ello, los vecinos explican que los propietarios de las pipas siguen haciendo su negocio con la gente que no tiene agua. De hecho, se quejan de que el Interapas no les manda pipas.