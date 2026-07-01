Hay denuncia por retención de una mascota
Lo que sí abundan son las fichas de búsqueda: Fiscal
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La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, únicamente ha recibido una denuncia relacionada con la retención de una mascota, pese a que, con frecuencia, ciudadanos difunden fichas de búsqueda y ofrecen recompensas para recuperarlas, informó la titular de la dependencia, María Manuela García Cázares.
La fiscal explicó que el único caso formal, se presentó cuando una persona localizó a su mascota, pero quien la tenía se negó a devolverla. Ante ello, la Fiscalía intervino y requirió a la persona involucrada, lo que permitió que ambas partes llegaran a un acuerdo y el animal fuera entregado a su propietario.
García Cázares indicó que, de no haberse logrado una solución voluntaria, la autoridad habría analizado el caso para determinar el procedimiento legal correspondiente. No obstante, aclaró que no existen más denuncias de este tipo, a pesar de la constante difusión de reportes de mascotas extraviadas en redes sociales.
En otro tema, la fiscal informó que la investigación por el rescate de 20 perros que presuntamente eran víctimas de maltrato continúa abierta. Precisó que hasta el momento no ha sido identificada la persona responsable de los animales, por lo que las indagatorias siguen en curso.
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Agregó que la Fiscalía aún desconoce con qué propósito permanecían los perros en ese inmueble. Sin embargo, señaló que, al tratarse de un posible caso de maltrato animal, la investigación puede sostenerse de oficio, aun cuando no exista una parte acusadora formal.
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