Hay inconformidad por cobro de estacionamiento

Usuarios que asisten a los partidos de la Copa Potosí, reprocharon el cobro de 50 pesos por estacionarse en espacios públicos como la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, del Instituto Potosino del Deporte (Inpode), así como en instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), durante el inicio del torneo.

De acuerdo con las denuncias recibidas por este medio, familias y usuarios de estos espacios señalaron que, pese a que la cuota no es elevada, consideran indebido el cobro al tratarse de áreas públicas destinadas al uso ciudadano.

Los asistentes indicaron que esta práctica se ha mantenido durante el arranque de los encuentros deportivos, lo que ha generado inconformidad entre quienes acuden tanto a presenciar los partidos como a realizar actividades recreativas en las instalaciones.

El torneo es organizado por el propio Inpode en coordinación con el Gobierno del Estado y se lleva a cabo del 30 de marzo al 3 de abril en estas sedes deportivas.

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La final del certamen está prevista en el estadio Libertad Financiera, casa del Atlético de San Luis, como parte del cierre de la competencia.