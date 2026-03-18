"Hay más necesidades en México que en Cuba"

Todas las barbaridades relacionadas con la reforma electoral y las iniciativas regresivas para la democracia y la estabilidad del país, tales como la petición de donativos a Cuba, advierten de un panorama sombrío para la confianza en la inversión, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP) Héctor D´Argence Villegas.

Dijo que México está metido en todo menos en su país, ya que hay 13 millones de personas en extrema pobreza, muchos más que la población total de la isla caribeña,

Explicó que la iniciativa de sacar dinero del país aprovechando la ingenuidad de los donantes, no tiene nada de gesto de solidaridad con los pobladores, sino con el gobierno corrupto de aquel país.

El gobierno mexicano es precisamente el que se ha negado a atender a su propio país, al grado de que el acoso y hostigamiento a quienes cumplen con la ley ya ha provocado que el 60% de la economía se mueva en términos informales.

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Precisó que en vez de ampliar la base de contribuyentes, el gobierno se ha dedicado a sangrar a los que sí pagan impuestos, pero además, les carga todo el vacío que ha dejado su incapacidad para recaudar impuestos y meter en el mismo espacio de obligaciones a quienes trabajan sin cumplir con sus obligaciones como todos.

Destacó que quien está descomponiendo al país es el propio gobierno, porque sus políticas públicas, basadas más en cargas de suposiciones ideológicas que en decisiones técnicas, han derrotado la expectativa de un crecimiento económico como el que se veía en los sexenios anteriores a Andrés Manuel López Obrador.