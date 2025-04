Hay una detenida por un mortal aborto fallido

El agente del Ministerio Público ya consignó al Poder Judicial del Estado a la empleada de una clínica particular donde fue procesado un aborto y cuya paciente murió en la cirugía, informó la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Manuela García Cázares.

La fiscal explicó que la clínica particular que procesó el aborto no contaba con permisos de ningún tipo y el médico no estaba acreditado para la práctica ni para la actividad.

Dijo que la paciente llegó en compañía de su esposo a la clínica, y fue atendida para la práctica del aborto, pero según se sabe, en la necropsia le fueron detectados restos del feto y de la placenta que finalmente le provocaron la muerte.

La fiscal explicó que una vez que se dio el desenlace, el médico emprendió la huída, pero en el sitio se encontraba una empleada que fue detenida de inmediato y la Fiscalía la turnó ante un juez de control con su carpeta de investigación, en tanto la Policía de Métodos de Investigación trata de localizar al doctor que se encuentra prófugo.

Agregó que el lugar donde fue practicado el aborto se encuentra clausurado, y se encuentra abierta la causa penal por responsabilidad moral del profesionista que no estaba autorizado a realizar la práctica.