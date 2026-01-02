Hombre amputado por uso de pirotecnia

Un hombre amputado, es el saldo preliminar de los daños a la salud causados por el uso de pirotecnia. La víctima recibió el año con el estallido de un cohete de alto poder, instante en el que también ocurrió un incendio en su vivienda.

El incidente ocurrió durante la noche de transición de 2025 a 2026, en el fraccionamiento Lomas del Santuario, luego de que en la manipulación de artefactos pirotécnicos, uno de ellos le estalló en la mano y le amputó dedos, además de causarle lesiones en otras partes del cuerpo.

Según lo relatado por los vecinos, una vez que ocurrió el estallido y se produjeron las lesiones, el hombre fue estabilizado en el lugar, y en tanto llamaban a servicios de emergencia, lo trasladaban a un hospital, dado que su mano despedía sangre abundante.

De hecho, se le llevó a un hospital en tanto personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de la capital se trasladaba al sitio.

En tanto el hombre era atendido, se produjo un incendio en la vivienda, que finalmente fue controlado. Con lesiones de la víctima se da una vez más el fenómeno de usuarios que manipulan la pirotecnia y resultan lesionados por no saber usarla o utilizar artefactos de alta peligrosidad.