Huachinango, lo más pedido para la cena de Navidad

Familias potosinas que buscan cenas ligeras y con mayor carga nutricional, poco a poco van migrando a cenar con alimentos del mar. El huachinango y el bacalao se van convirtiendo en platillos cada vez más buscados y a veces, ni siquiera es posible darse abasto para surtir los pedidos de última hora en 24 de diciembre, aseguró Juan Iván Flores Leija "La Mojarrita".

Los clientes van prefiriendo el huachinango relleno de mariscos, camarón, pulpo, ostión, queso, piña y hasta tocino como un platillo original y en el caso del bacalao, suelen acompañarlo con ensaladas u otros ingredientes que les dan consistencia. Para el día siguiente, suelen pedir caldos de camarón, cocteles diversos, ceviche o "vuelve a la vida".

Explicó que ya le van llegando pedidos de platillos que antaño eran exclusivos de la celebración del Año Nuevo, porque van apareciendo familias que tratan de sacarle la vuelta al pavo, al pollo, a los cortes de res, los chicharrones, las carnes escurriendo de grasa y a los preparados

de puerco.

"La Mojarrita" colocó su negocio hace ya algunos años en el interior del Mercado Hidalgo y desde entonces, poco a poco acuden con él para consumir alimentos del mar.

Sin embargo, para él es nuevo el hecho de que en temporada de Navidad, los clientes comienzan a pedir para la cena del 24, alimentos mucho más ligeros y demás carga nutricional que los tradicionales repletos de endulzantes, grasa, picantes, carnes de difícil digestión, postres cargados de azúcar y tamales.

Precisa que comer pescado suele salir mucho más barato en la cena navideña que los elementos tradicionales tales como el pavo o el lomo mechado. Considera que cada vez hay más gente que quiere regalarse una cena con alta carga nutricional.