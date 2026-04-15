Huelga en GM impactaría zona metropolitana
San Luis Potosí podría enfrentar su primera huelga industrial en más de 30 años si no se alcanza un acuerdo salarial en la planta de General Motors, donde el sindicato mantiene vigente el emplazamiento para el 17 de abril.
El diputado local y dirigente estatal de la Confederación Regional Obrera Mexicana, César Lara Rocha, señaló que un eventual paro en la armadora instalada en Villa de Reyes impactaría no solo la producción de la empresa, sino también la cadena de proveeduría y la operación de municipios vinculados con el corredor industrial.
Entre las zonas que resentirían afectaciones mencionó a Villa de Reyes, Villa de Zaragoza, la capital y Villa de Pozos, donde se concentra parte del personal, las rutas de transporte y empresas proveedoras que dependen de la actividad diaria de la planta.
"Hay una gran cantidad de trabajadores que yo te diría que inclusive vienen de otros estados como Guanajuato, Zacatecas de manera que sería una situación compleja.
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Las pretensiones creo que de ambos lados todavía están un poco lejanas, pero seguramente llegarán a un acuerdo", señaló.
La representación sindical denominada "Carlos Leone" sostiene la exigencia de un incremento salarial para más de 6 mil 200 trabajadores y acusó falta de avances en la negociación con la empresa, pese a los niveles de producción que mantiene la armadora. El emplazamiento fue prorrogado para el 17 de abril.
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