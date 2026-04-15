logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Huelga en GM impactaría zona metropolitana

Por Ana Paula Vázquez

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
Huelga en GM impactaría zona metropolitana

San Luis Potosí podría enfrentar su primera huelga industrial en más de 30 años si no se alcanza un acuerdo salarial en la planta de General Motors, donde el sindicato mantiene vigente el emplazamiento para el 17 de abril.

El diputado local y dirigente estatal de la Confederación Regional Obrera Mexicana, César Lara Rocha, señaló que un eventual paro en la armadora instalada en Villa de Reyes impactaría no solo la producción de la empresa, sino también la cadena de proveeduría y la operación de municipios vinculados con el corredor industrial.

Entre las zonas que resentirían afectaciones mencionó a Villa de Reyes, Villa de Zaragoza, la capital y Villa de Pozos, donde se concentra parte del personal, las rutas de transporte y empresas proveedoras que dependen de la actividad diaria de la planta.

"Hay una gran cantidad de trabajadores que yo te diría que inclusive vienen de otros estados como Guanajuato, Zacatecas de manera que sería una situación compleja.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las pretensiones creo que de ambos lados todavía están un poco lejanas, pero seguramente llegarán a un acuerdo", señaló. 

La representación sindical denominada "Carlos Leone" sostiene la exigencia de un incremento salarial para más de 6 mil 200 trabajadores y acusó falta de avances en la negociación con la empresa, pese a los niveles de producción que mantiene la armadora. El emplazamiento fue prorrogado para el 17 de abril. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Detienen a presunto implicado en el caso del menor Alan en San Luis Potosí
    Detienen a presunto implicado en el caso del menor Alan en San Luis Potosí

    Detienen a presunto implicado en el caso del menor Alan en San Luis Potosí

    SLP

    Pulso Online

    El gobernador Ricardo Gallardo confirmó la detención de Jorge Alberto "N." y la entrega segura del menor Alan a su madre.

    Morena, sin fuerza suficiente en SLP: Ruth González
    Morena, sin fuerza suficiente en SLP: Ruth González

    Morena, sin fuerza suficiente en SLP: Ruth González

    SLP

    El Universal

    "Todavía necesita hacer un trabajo de muchos años", dijo la senadora del PVEM

    Galindo señala a Gámez Macías por campaña de supuesta crisis hídrica
    Galindo señala a Gámez Macías por campaña de supuesta crisis hídrica

    Galindo señala a Gámez Macías por "campaña" de supuesta crisis hídrica

    SLP

    PULSO

    Indicó que se ha detectado la difusión de información imprecisa e incluso contenido manipulado

    En 15 días, mudanza de oficinas municipales de Soledad
    En 15 días, mudanza de oficinas municipales de Soledad

    En 15 días, mudanza de oficinas municipales de Soledad

    SLP

    Flor Martínez

    El Cabildo y regidores se irán a la nueva sede para una eficiencia administrativa, dijo Juan Manuel Navarro