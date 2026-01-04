logo pulso
SLP

Hundimiento en la colonia San Felipe, crece cada día

Por Leonel Mora

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Hundimiento en la colonia San Felipe, crece cada día

En caso de que Soledad de Graciano Sánchez, concrete su salida de Interapas, su gobierno deberá destinar recursos abundantes a la reparación de colapsos de la red sanitaria, como el hundimiento que se ubica en el cruce de las calles San Lorenzo y Santo Domingo, en la colonia San Felipe.

Este desperfecto, ya representa un riesgo importante para peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de automóviles en un crucero de alta frecuencia de tráfico, ya que es una vía de conexión entre colonias sumamente habitadas.

Hasta ahora, el hundimiento cuenta con su tapa de registro, pero dicha tapa podría no tardar en desaparecer debido a la actividad de los ladrones de piezas de metal "para el kilo". En el sitio, algunos vecinos han colocado restos de maderas tratando de nivelar el hundimiento, aunque sin mucho éxito.

Las fugas de agua potable, los taponamientos de drenaje y los colapsos de infraestructura sanitaria son tres de los principales problemas que Soledad deberá resolver con financiamiento propio una vez que concrete su salida del organismo intermunicipal Interapas, intención que, al menos en teoría, se estaría concretando este 2026.

