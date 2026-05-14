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Identifican 140 ambulantes en el Centro Histórico

Por Rolando Morales

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
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Identifican 140 ambulantes en el Centro Histórico

El Ayuntamiento de San Luis Potosí tiene identificados un total de 140 puestos ambulantes instalados en el primer cuadro de la ciudad, con cuyos comerciantes ya se inició un proceso de "diálogo para avanzar en el reordenamiento del Centro Histórico".

El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que la intención de la administración municipal no es retirar a los vendedores, sino reorganizar su actividad y mejorar la imagen urbana del Centro Histórico, además de recuperar espacios públicos en la medida de lo posible.

Galindo Ceballos aseguró que existe disposición por parte de los comerciantes para participar en este proceso, el cual contempla también cambios en la imagen de los puestos y acuerdos para mantener el orden en la zona.

"El diálogo ya empezó", sostuvo el alcalde, quien expresó confianza en alcanzar acuerdos con los distintos actores involucrados en el Centro Histórico. 

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Asimismo, indicó que espera comprensión y colaboración para concretar las acciones planteadas por el Ayuntamiento en esta área de la ciudad.

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