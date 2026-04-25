Iglesia pide a gobiernos, atender crisis en materia económica

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, se pronunció para que los gobiernos atiendan de manera eficaz, las causas de la crisis que se está generando por una serie de factores externos e internos.

Por lo que se refiere a la crisis que se ha derivado de los gasolinazos, algunas otras condiciones macroeconómicas y por falta de circulante, el también tesorero de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dijo que lo primero que se tiene que procurar es que en medio de este escenario que en ocasiones no propicia la armonía, se busque un escenario de paz.

Dijo que por consecuencia de todo lo que está ocurriendo y de lo que conocemos todos los días en las noticias, que se relaciona precisamente con esa crisis, llama a que las autoridades hagan lo necesario para generar condiciones de atención eficaz a cualesquiera de las condiciones que se vayan generando.

Dijo confiar en que las autoridades darán seguimiento puntual a cada una de las condiciones que se vayan presentando, obviamente sin que esto afecte a los derechos y a las oportunidades de todos.

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Cuestionado acerca del hecho de que las autoridades busquen la forma de generar condiciones de resiliencia a los escenarios de crisis, y en particular que nadie se quede rezagado en la planeación de una mejor forma de economía, dijo que las acciones de atención a la serie de problemas que se presentan, deben basarse en el hecho de que siempre hay políticas públicas resilientes, pero que deben reflejarse en su resultado en todos los aspectos de la vida.