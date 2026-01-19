Impacta vivienda vertical en Pozos

En su crecimiento urbano, Villa de Pozos y su gobierno deberán considerar el impacto de la vivienda vertical en la demanda de servicios básicos como el abasto de agua, la recolección de basura y la creación de espacios de recreación antes de que la demanda de habitación y el hacinamiento generen problemas sociales difíciles de resolver.

En diversos foros de la industria inmobiliaria se ha mencionado que el crecimiento de la zona metropolitana de San Luis Potosí será, en el corto y mediano plazo, hacia Pozos y sus colindancias con municipios como Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Zaragoza.

De momento, la zona urbana del nuevo municipio ha crecido por la construcción de conjuntos residenciales con cotos privados de vivienda de baja altura, pero en ciertas zonas ya comienza a verse la construcción de torres de departamentos y de edificaciones comerciales de varios niveles, a semejanza de lo que ocurre en la capital del estado.

La vivienda vertical, por su naturaleza, implica un mayor impacto en la demanda de servicios públicos, pues en el mismo espacio donde antes se construía una sola vivienda, ahora pueden construirse cuatro o más, dependiendo del diseño arquitectónico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Autoridades poceñas han señalado que en el nuevo municipio abundan recursos como el agua, pero la proliferación de viviendas verticales podría ocasionar, en el mediano plazo, que esa abundancia se reduzca drásticamente.