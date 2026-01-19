Imparten pláticas para prevenir la depresión

Docentes del municipio de Soledad de Graciano Sánchez abrieron las puertas de los planteles a la alcaldía del municipio conurbado, para impartir pláticas preventivas que disminuyan el riesgo por depresión en los jóvenes.

La alcaldía de Soledad informó que los propios docentes reconocieron el acercamiento para implementar estrategias que prevengan la depresión, a través de una jornada de pláticas preventivas.

Con motivo del marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, docentes de la comunidad educativa observaron que existen acciones para implementar estrategias preventivas enfocadas en el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes a través del programa "Jornada de Acompañamiento y Concienciación sobre la Depresión".

Nicolás Contreras Cisneros, director de la Escuela Secundaria "Profesor Miranda Uresti", dijo que ha sido muy importante de la participación de los padres de familia en estos espacios de diálogo, ya que son quienes pueden identificar situaciones emocionales de riesgo en sus hijos. Agradeció el impulso de esta iniciativa al alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

"A veces pensamos que los jóvenes no tienen problemas, pero ellos cargan con toda la problemática familiar. Aquí en la escuela hacen amigos, socializan, pero tienen problemas que a veces se complican, por eso nos da gusto que se nos apoye, la prioridad son los alumnos. Queremos sembrar la semilla en ellos para que tengan ese cambio en la sociedad".

De la misma manera, Téllez Yanuci, directora del turno vespertino, dijo que "es prioridad para nosotros como comunidad escolar, la salud emocional de los chicos, la depresión es un tema que sí o sí debemos de hablarlo. Este apoyo ayudará a canalizar y buscar una posible solución a su salud emocional", expresó.

Estas charlas forman parte de las acciones que, en coordinación con el Instituto Temazcalli, el Instituto Municipal de la Juventud, la Dirección de Educación y Acción Cívica y el Sistema Municipal DIF, se implementarán principalmente en escuelas secundarias, aunque también se contempla acudir a primarias del municipio.

El trabajo se realiza de manera integral, ya que participan tanto padres de familia, alumnos y docentes. Algunas de las instituciones que serán visitadas son la Telesecundaria Julián Carrillo y la Telesecundaria Graciano Sánchez, además de otras que se encuentran en proceso de sumarse al programa.