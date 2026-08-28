Impartirán diplomado a abogados postulantes y servidores públicos

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Abogados postulantes y servidores públicos, con enfoque directo asesores jurídicos y defensores, todos responsables de la materia legal y operadores, tendrán acceso a un diplomado en el sistema penal acusatorio que conmemora el décimo aniversario del fin de los procesos penales del sistema inquisitivo.

El diplomado será impartido por el especialista Francisco Javier Salazar Soni, en la Unidad de Posgrado de la fa la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

El diplomado se desarrollará del 10 de agosto al 25 de septiembre en modalidad presencial la participante es que acrediten el 90 por ciento de las asistencias y que obtengan una calificación mínima de 8. Las unidades incluyen la capacitación para el desempeño en la audiencia inicial, medios de defensa en el proceso de investigación, litigación en la etapa intermedia, análisis de la prueba, salidas alternas, negociación y procedimiento abreviado, litigación en el juicio oral y la etapa de ejecución, que se basan en los principios de máxima publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación establecidos en el artículo 20 de la Constitución Federal en la reforma que entró en vigor el 18 de junio de 2008 y cuyo plazo de implementación venció el 18 de junio de 2016.

El diplomado va dirigido a quienes son sujetos del procedimiento penal, principalmente el asesor jurídico, el defensor, el ministerio público, el policía de cualquiera de los tres niveles de gobierno y para los órganos jurisdiccionales.

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