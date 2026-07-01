Implementan operativo "Tláloc" en Villa de Pozos

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La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos, activó su operativo "Tláloc" por las lluvias del pasado lunes e informó de zonas inundadas como Las Águilas y de otras que sólo sufrieron encharcamientos leves o mínimos. Especial atención se puso en el funcionamiento correcto de los cárcamos de Los Silos y Las Mercedes.

Dicho operativo se mantendrá vigente ante el pronóstico de más lluvias, aunque no tan intensas como las del inicio de semana.

Entre los puntos con encharcamientos leves o mínimo, la dependencia destacó Valle de las Recuas, la rotonda de Los Silos, el cruce de Julián de los Reyes y Jocoyota, el camino a Santa Rita en la entrada a La Campiña y el Antiguo Camino a Santa Rita en su cruce con Bosques de las Flores.

Otros puntos y vialidades como Julián de los Reyes en su entrada a la cabecera municipal, la avenida Seminario, Bosques de las Flores en su cruce con Jocoyota y los alrededores del jardín principal permanecieron transitables a pesar de las lluvias.

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Protección Civil pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia o situación de riesgo al teléfono 444 809 25 48, señalando que "la prevención es tarea de todas.

y todos".