logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Fotogalería

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Imposible financiar un camión eléctrico, por su alto costo

Por Martín Rodríguez

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Imposible financiar un camión eléctrico, por su alto costo

Comprar un camión eléctrico para estas alturas es técnicamente imposible y sólo funcionaría con la aplicación de recursos a fondo perdido con independencia de que el servicio sea trabajado por concesionarios o por el propio gobierno, advirtió el empresario Margarito Terán López.

Luego de que una compañía fabricante de camiones llevó al centro de negocios Potosí para demostración un prototipo de vehículo eléctrico a un precio aproximado de 6 millones de pesos, el empresario camionero dijo que ninguna línea de transporte público cuenta con la solvencia económica para recuperar la inversión, el costo de cada unidad es muy alto y hay factores tales como la caída de pasajeros que antes de la pandemia era de un aproximado de mil por día y ahora anda en un aproximado de trescientos de aforo.

Dijo que con las tarifas actuales técnicamente es imposible financiar un camión de seis millones de pesos, pero lo menos que debería haber es una intención de comprar un vehículo de ese tipo si no hay una fuente de financiamiento a fondo perdido, y eso debe ocurrir de manera simultánea entre un proyecto privado de concesionarios o en su caso, si fuera la intención del gobierno de adquirir camiones.

LA PROPUESTA DE CAMIÓN ELÉCTRICO

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con la implementación de la red de transporte público basada en vehículos eléctricos para la Zona Huasteca, el gobierno del estado ha escuchado propuestas y recibe a empresarios que proponen un camión para 42 pasajeros.

La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SCT), Araceli Martínez Acosta, confirmó que el camión presentado, únicamente es una propuesta y sin embargo, aún se espera que los concesionarios de transporte urbano decidan.

El vehículo fue presentado una tarde en la parte posterior del Centro de Negocios Potosí y ahí fue posible que los concesionarios vieran el tipo de vehículo que llegó para demostración.

Se trata de un camión DINA, modelo "Taruk", que usa una batería de alto voltaje "MegaFlux". Se trata de la primera vez que DINA incursiona en los motores eléctricos de alto desempeño, luego de que por décadas trabajó con el motor Caterpillar de diesel, que por ejemplo utilizó en su etapa inaugural Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga para los primeros 60 autobuses de la etapa inaugural de su servicio el 19 de julio del año 2000.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Fracasa intento legal para detener relevo en Derecho de la UASLP
    Fracasa intento legal para detener relevo en Derecho de la UASLP

    Fracasa intento legal para detener relevo en Derecho de la UASLP

    SLP

    Redacción

    El proceso de relevo en la UASLP avanza pese a intento legal fallido

    Buscan reforzar derechos laborales ante patrones extranjeros
    Buscan reforzar derechos laborales ante patrones extranjeros

    Buscan reforzar derechos laborales ante patrones extranjeros

    SLP

    Redacción

    Documenta Julieta Terán que en el sector comercio y servicios como hay trabajadoras o trabajadores sin contrato

    Avalan mayoría de municipios Ley gobernadora y queda firme
    Avalan mayoría de municipios Ley gobernadora y queda firme

    Avalan mayoría de municipios "Ley gobernadora" y queda firme

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El decreto que será promulgado reforma disposiciones de la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral

    Fiscal electoral presenta formalmente su renuncia
    Fiscal electoral presenta formalmente su renuncia

    Fiscal electoral presenta formalmente su renuncia

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    González Macías dejará el cargo para incorporarse como magistrado del TFJA