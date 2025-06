Impugnará el PRI revés a elección de Sara Rocha

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (CDE-PRI) no ha sido notificado, hasta ahora, de algún resolutivo adverso que anule la elección de Sara Rocha Medina como presidenta del instituto político, informó el representante legal Alberto Rojo Zavaleta.

Esto, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) determinó que el proceso estuvo viciado de origen por la indebida exclusión de al menos cinco consejeros políticos.

Rojo Zavaleta aseguró que una vez que llegue la notificación, será presentada una impugnación en la Sala de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Agregó que en cualquiera de los escenarios, es un hecho que, hasta ahora, Sara Rocha sigue siendo la presidenta del comité estatal del PRI.

Insistió en que el partido no ha sido notificado de la resolución, lo que sí es seguro -dijo- es que será impugnada una vez que llegue, pues los once integrantes del Consejo Político fueron dados de baja no de manera arbitraria, sino porque no asistían a las sesiones del Consejo Político Estatal, comentó.

Rojo Zavaleta aseguró que los demandantes son gente afín a la alcaldía de San Luis Potosí, y todas son financiadas por un mismo despacho jurídico que trabaja con el Ayuntamiento.