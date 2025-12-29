logo pulso
Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

IMSS-Bienestar asume el abasto de medicinas

IMSS-Bienestar asume el abasto de medicinas

Por Samuel Moreno

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
IMSS-Bienestar asume el abasto de medicinas

El abasto de medicamentos en los hospitales y centros de salud de San Luis Potosí se encuentra actualmente ligado al nuevo modelo de atención federal IMSS-Bienestar, esquema bajo el cual opera ya la infraestructura médica del estado, informó la titular de la Secretaría de Salud, Leticia Gómez Ordaz.

La funcionaria explicó que, desde el año pasado, la administración de hospitales y unidades médicas dejó de estar a cargo del Gobierno del Estado para pasar a manos del IMSS-Bienestar, organismo que ahora concentra la compra, almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos médicos en las cuatro regiones de la entidad.

Detalló que este proceso de transición ha sido paulatino, aunque con avances en la regularización del suministro, particularmente a través del almacén central que también fue transferido a la Federación y desde donde se realiza la dispersión de medicamentos conforme a las necesidades de cada hospital.

Gómez Ordaz señaló que, dentro de este nuevo esquema, el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria es una de las apuestas principales, con proyectos ya concretados, como el hospital de Rioverde, y otros en planeación para regiones como Ciudad Valles, lo que busca equilibrar la atención médica en el estado.

