Inaugura R. Gallardo la Feria de Universidades

El gobernador entregó las primeras tres becas de titulación gratuita

Por Redacción

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Inaugura R. Gallardo la Feria de Universidades

 Con una proyección de asistencia de más de 10 mil alumnas y alumnos y la presencia de 80 instituciones educativas públicas y privadas, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, inauguró la Feria de Universidades Interactiva (FUNI) 2026 y entregó las primeras tres becas de titulación gratuita, que permitirá a miles de estudiantes concluir sus estudios y acceder con mayor facilidad a empleos mejor remunerados.

Con el entusiasmo y la energía de la juventud que se prepara a ingresar a su educación superior, el Jefe de Gobierno Estatal subrayó que su administración impulsa acciones que garantizan más y mejores oportunidades, como la próxima apertura de la Universidad Rosario Castellanos, especializada en inteligencia artificial, robótica y mecatrónica, que será inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ampliando la oferta hacia áreas estratégicas para el futuro de San Luis Potosí y consolidando el cambio que se vive en 

el estado.

Ricardo Gallardo dio a conocer que este año se cuenta con una inversión de 18 mil millones de pesos para todo el rubro de educación, donde destacó lo destinado para la rehabilitación, construcción y equipamiento de más de 480 escuelas, consolidando una política de educación sin límites, impulsando el desarrollo del estado, al reiterar su compromiso de seguir generando programas que garanticen formación de calidad y oportunidades para todas y todos.




En el pabellón de la Fenapo, entre módulos interactivos, asesorías y jóvenes recorriendo estands, el gobernador Ricardo Gallardo, dijo que la FUNI se convirtió en un punto de encuentro donde las y los estudiantes exploran licenciaturas, posgrados y alternativas y se comprometió a seguir apoyando a las juventudes potosinas.

