Incendios de la sierra de San Miguelito y San Nicolás Tolentino continúan con un porcentaje de control del 90%

Ayer mismo se liquidó y quedó en fase de vigilancia el incendio forestal que se presentara en las comunidades de Las Moras y Los Hernández en el municipio de Mexquitic, sin que se presentaran afectaciones mayores, informaron de manera conjunta la Comisión Nacional Forestal y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Dieron a conocer que después de las condiciones adversas del viento que se presentaran el día de ayer, los incendios de la Sierra de San Miguelito y de San Nicolás Tolentino se mantienen hasta el día de hoy en un porcentaje de control del 90 por ciento.

Además, se informó que al incendio de la Sierra de San Miguelito subieron el día de hoy un total de 150 brigadistas y 75 en San Nicolás Tolentino.

Es importante mencionar que se continúa trabajando de acuerdo al Programa definido por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Comisión Nacional Forestal y el Gobierno del Estado con base en estándares internacionales, en el que la primera etapa, antes de cualquier otro trabajo en la zona, es la sofocación total del siniestro.

Aunque el apoyo de la ciudadanía ha sido fundamental en este proceso y se reconocen los esfuerzos de diferentes asociaciones civiles y grupos de personas que se están organizando para realizar trabajos de reforestación, es importante que consideren las recomendaciones de los propios expertos de la UASLP, de no poner en peligro su vida, debido al riesgo que aún representa subir a la Sierra, por lo que se les invita a permanecer atentos a las fechas que posteriormente se darán a conocer, así como el lugar, una vez que concluya la fase de liquidación para que pueda darse el proceso de restauración.

En este programa también se contemplan los esquemas de participación ciudadana entre los que figura la colaboración a través de limpieza de basura generada como consecuencia de los trabajos de sofocación del incendio, así como el reacomodo de material muerto y escombro, y la reforestación.

La restauración de zonas afectadas por incendios forestales precisa de la aplicación de planes y protocolos de manejo diseñados de manera institucional con la participación del sector académico, comunidades ejidales de la zona siniestrada y el apoyo de la sociedad civil.

Las autoridades advirtieron que se mantienen las condiciones propicias para la generación de incendios forestales, por lo que recomendaron a la población tomar algunas medidas preventivas para evitarlos tales como: no tirar colillas encendidas de cigarro a orilla de carretera, no hacer fogatas en el campo, no limpiar terrenos con uso de fuego y no dejar basura como botellas de vidrio en zonas forestales o con vegetación.