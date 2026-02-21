logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Incendios en Mexquitic, sin riesgo para la capital

Por Rolando Morales

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Incendios en Mexquitic, sin riesgo para la capital

La Dirección de Protección Civil Municipal informó que los incendios forestales registrados en las últimas horas en zonas periféricas de Mexquitic de Carmona se localizan fuera de la mancha urbana del municipio de San Luis Potosí y no representan riesgo para las áreas habitacionales del poniente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, los siniestros fueron atendidos de manera oportuna y coordinada por corporaciones de los tres órdenes de gobierno, que desplegaron brigadas para contener el fuego y evitar su propagación hacia zonas pobladas.

La dependencia municipal precisó que, aunque durante la tarde del día anterior se registró una intensa presencia de humo, los incendios se mantenían a una distancia aproximada de 4.7 kilómetros de colonias como Capulines, Villa Magna y Horizontes, por lo que no existió riesgo directo para la población.

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que el Ayuntamiento brindó apoyo a Mexquitic con personal de Protección Civil, elementos de la Policía Municipal y pipas para el traslado de agua. "Estamos apoyando a Mexquitic y a todos con Protección Civil, con la policía, con pipas; hoy funcionó que tenemos respaldo de pipas para llevar agua a estas zonas", declaró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El edil agregó que, aunque el humo fue intenso la tarde del martes, el personal municipal mantuvo vigilancia permanente en las colonias más cercanas a la ciudad. "Nuestra gente estuvo trabajando en todo momento cuidando las colonias que estaban más cerca", afirmó, al indicar que la mañana de este miércoles los incendios se reportaban totalmente controlados.

Protección Civil Municipal exhortó a la ciudadanía a evitar acercarse a las zonas afectadas, no obstruir el paso de vehículos de emergencia y mantener puertas y ventanas cerradas en caso de presencia de humo, además de utilizar cubrebocas si es necesario.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    América impone condiciones en Puebla.
    América impone condiciones en Puebla.

    América impone condiciones en Puebla.

    SLP

    Redacción

    Las Águilas de André Jardine vencieron con autoridad al Puebla y llegaron a 11 puntos

    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026
    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026

    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026

    SLP

    Redacción

    El 24 de febrero se realizará una capacitación virtual

    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP
    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP

    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP

    SLP

    Redacción

    Uno de los siniestros forestales tiene 30% de control

    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP
    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP

    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP

    SLP

    Redacción

    Aplican más de 302 mil dosis y revisan cartillas en escuelas