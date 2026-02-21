Incendios en Mexquitic, sin riesgo para la capital

La Dirección de Protección Civil Municipal informó que los incendios forestales registrados en las últimas horas en zonas periféricas de Mexquitic de Carmona se localizan fuera de la mancha urbana del municipio de San Luis Potosí y no representan riesgo para las áreas habitacionales del poniente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, los siniestros fueron atendidos de manera oportuna y coordinada por corporaciones de los tres órdenes de gobierno, que desplegaron brigadas para contener el fuego y evitar su propagación hacia zonas pobladas.

La dependencia municipal precisó que, aunque durante la tarde del día anterior se registró una intensa presencia de humo, los incendios se mantenían a una distancia aproximada de 4.7 kilómetros de colonias como Capulines, Villa Magna y Horizontes, por lo que no existió riesgo directo para la población.

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que el Ayuntamiento brindó apoyo a Mexquitic con personal de Protección Civil, elementos de la Policía Municipal y pipas para el traslado de agua. "Estamos apoyando a Mexquitic y a todos con Protección Civil, con la policía, con pipas; hoy funcionó que tenemos respaldo de pipas para llevar agua a estas zonas", declaró.

El edil agregó que, aunque el humo fue intenso la tarde del martes, el personal municipal mantuvo vigilancia permanente en las colonias más cercanas a la ciudad. "Nuestra gente estuvo trabajando en todo momento cuidando las colonias que estaban más cerca", afirmó, al indicar que la mañana de este miércoles los incendios se reportaban totalmente controlados.

Protección Civil Municipal exhortó a la ciudadanía a evitar acercarse a las zonas afectadas, no obstruir el paso de vehículos de emergencia y mantener puertas y ventanas cerradas en caso de presencia de humo, además de utilizar cubrebocas si es necesario.