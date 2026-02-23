Incendios, por un mal manejo del ecosistema

La propagación de incendios forestales no puede explicarse únicamente por la quema de basura en comunidades rurales, sino por un manejo inadecuado del ecosistema, advirtió el ingeniero agroecólogo Pedro Nájera Quezada.

En entrevista, señaló que, aunque la acumulación y quema de residuos puede detonar fuego, el problema se agrava cuando existe vegetación seca sin control, especies invasoras y ausencia de prácticas de manejo como el pastoreo regulado.

Explicó que en diversas localidades es común concentrar los desechos en "muladares", espacios donde la basura se acumula y posteriormente se quema. También se realizan faenas comunitarias para limpiar hojarasca y residuos en linderos, labores que forman parte de la organización local ante la falta de un servicio constante de recolección.

"Es natural, es normal para ellos", dijo, al referirse a zonas donde no pasa un camión recolector y la quema se convierte en una solución práctica.

No obstante, matizó que el monte no está saturado de basura. Los residuos suelen concentrarse en los alrededores de las comunidades y caminos. A su juicio, muchos siniestros se descontrolan no por cómo inician, sino por las condiciones del entorno.