Incendios provocados alcanzan hasta 15 años de prisión: JGTS

El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, advirtió que las autoridades actuarán con firmeza contra quienes provoquen incendios forestales de manera dolosa o por manejo irresponsable del fuego, al recordar que en la entidad las penas pueden alcanzar hasta 15 años de prisión.

El funcionario señaló que en lo que va del año se ha registrado una cantidad importante de incendios en el estado, varios de ellos originados de forma intencional o por descuidos en el uso del fuego. Indicó que la temporada comenzó de forma temprana, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar las acciones de prevención y combate.

Torres Sánchez recordó que en abril del año pasado el Congreso local aprobó una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo para endurecer las sanciones contra quienes provoquen este tipo de siniestros. La reforma establece penas que van de cinco a 15 años de prisión, además de nuevos tipos penales cuando el fuego causa daños en bosques o selvas.

El secretario general de Gobierno también informó que al menos dos personas se encuentran bajo investigación por su posible responsabilidad en incendios forestales: uno registrado en Ahualulco y otro en la zona del Altiplano norte del estado.

Añadió que una gran parte de los incendios termina siendo provocada por la intervención humana, ya sea de manera intencional o por prácticas irresponsables, como la quema de basura o la presencia de basureros clandestinos en zonas periféricas. Mencionó que en el área de Mexquitic se han registrado varios siniestros recientes, aunque han sido controlados con rapidez por los equipos de emergencia.

Explicó que en el combate al fuego participan corporaciones estatales, autoridades federales, municipios y elementos de la Defensa, lo que ha permitido contener algunos de los incidentes antes de que se conviertan en incendios de gran magnitud.

Finalmente, Torres Sánchez reiteró que las autoridades serán "implacables" cuando se logre identificar a los responsables de provocar incendios, con el objetivo de llevarlos ante la justicia y evitar daños al medio ambiente.