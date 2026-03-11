Incierta, la legalidad del Concejo de Pozos

Un amparo promovido por el ciudadano Luis González Lozano, director la organización Cambio de Ruta mantiene en incertidumbre el proceso relacionado con la elección en el municipio de Villa de Pozos, mientras el caso continúa en revisión en tribunales federales, expuso el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés.

El legislador acusó que el recurso busca frenar decisiones del Congreso pese a que, aseguró, el procedimiento para la creación del municipio cumplió con los requisitos legales y con la firma suficiente de habitantes de la zona. "Está poniendo en riesgo la elección de Pozos y eso me parece totalmente irresponsable", declaró, al sostener que la intención es detener el proceso aun cuando el litigio pueda perderse de fondo.

Serrano Cortés afirmó que la promoción de amparos se ha utilizado como una estrategia para enviar decisiones institucionales "al limbo" mientras se resuelven en tribunales. "No ha habido elección en Villa de Pozos porque hay una persona que presentó un amparo y logró una suspensión. El objetivo es frenar", dijo. Añadió que el Congreso no descarta emprender acciones legales y que agotará todos los instrumentos jurídicos disponibles para atender el caso.

Sin embargo, el coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, Walter Alfonso Espinosa, informó que en total se promovieron seis amparos contra la creación del municipio y todos fueron declarados improcedentes por sobreseimiento al reconocer la facultad soberana del Poder Legislativo para emitir el decreto correspondiente.

Aun así, tres de esos expedientes permanecen en revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en San Luis Potosí, dentro del Poder Judicial de la Federación. Espinosa indicó que uno de esos casos es el único que continúa activo dentro del proceso judicial, por lo que el asunto sigue sub júdice y aún no existe fecha para la sentencia definitiva.