Inconformes PVEM y MC por informes de cuentas públicas 2023

Se presentaron irregularidades en el proceso de revisión de los informes de auditoría a la Cuenta Pública 2023 por parte de los integrantes de la Comisión de Vigilancia a la Función de Fiscalización, causando discrepancias entre el diputado Marco Antonio Gama de Movimiento Ciudadano, que reclamó por haber recibido dicha información con demora, y el diputado Luis Fernando Gámez Macías, quien afirmó que los informes fueron entregados desde diciembre del 2024.

En sesión de esta comisión, celebrada el viernes 31 de enero, Gama Basarte manifestó su inconformidad por haber recibido los informes menos de 24 horas antes de la sesión, tratándose de un documento de alrededor de 3 mil páginas sobre las auditorías realizadas a los entes públicos por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

Además, reprobó que, a través de declaraciones públicas por parte del diputado Luis Fernando Gámez, presidente de la Comisión de Vigilancia, y Rodrigo Lecourtois López, titular del IFSE, se hable de las observaciones y denuncias penales en contra de ayuntamientos auditados, cuando dicha información no ha sido del conocimiento de los legisladores para su verificación.

A esto, Gámez Macías respondió que el informe de auditoría fue entregado por el IFSE a la Comisión de Vigilancia desde el 1 de diciembre de 2024, en una reunión donde estuvo ausente el diputado emecista.

Desde entonces, los legisladores con acceso al documento comenzaron su propia lectura del mismo, y añadió que Gama Basarte pudo haber solicitado la información desde entonces, pero no hubo ningún acercamiento.

“La responsabilidad no es nada más del presidente de la comisión, es de todos, y todos recibimos el día primero de diciembre e inclusive no viniste a la comisión, porque era domingo. Ahí recibimos la información y no me comentaste nada en más de un mes”, declaró Luis Fernando Gámez.