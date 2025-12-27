Incrementan las investigaciones abiertas y se rezagan carpetas en la FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí reconoció un incremento en el número de investigaciones abiertas durante este año, situación que ha derivado también en un rezago en carpetas, admitió la titular de la institución, María Manuela García Cázares, al hacer un balance del trabajo operativo y ministerial.

En suma, la fiscal señaló que 2025 ha representado un periodo de alta carga laboral para la Policía de Investigación, derivado del aumento en denuncias y en la atención de hechos de impacto mediático, los cuales aseguró, han tenido una respuesta pronta por parte de la corporación, aunque ello ha presionado la capacidad operativa de la institución.

García Cázares destacó que, pese a este escenario, el desempeño de la Policía de Investigación ha sido eficiente a lo largo del año, con operativos constantes y resultados positivos, lo que calificó como un reconocimiento al trabajo que realizan los elementos en campo y en labores de inteligencia.

La titular de la FGE resaltó además la coordinación entre las cuatro zonas del estado, así como el trabajo conjunto con instancias de seguridad federal y estatal, factores que han contribuido a fortalecer la seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad.

Para atender el rezago en carpetas de investigación, informó que se mantiene abierta una convocatoria para incorporar nuevos perfiles a la Fiscalía, con la finalidad de fortalecer las áreas operativas. Precisó que el número de contrataciones dependerá de los resultados del proceso, aunque la meta es sumar alrededor de 100 nuevos policías de investigación durante el próximo año.