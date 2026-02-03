Incrementarán estacionamientos para personas con discapacidad

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el Ayuntamiento reforzó las acciones para garantizar el respeto a los espacios de estacionamiento destinados a personas con discapacidad en el Centro Histórico, donde además se incrementará de forma significativa el número de cajones disponibles.

De acuerdo con el funcionario, al inicio de la administración sólo existían 23 lugares exclusivos para este sector en el primer cuadro de la ciudad; con el nuevo proyecto urbano la cifra crecerá a 48 espacios, con el objetivo de facilitar el acceso y la movilidad de quienes requieren estas áreas para maniobrar con mayor amplitud al subir o bajar de sus vehículos.

Como parte de la regulación, la dependencia comenzó a entregar un tarjetón especial a personas con discapacidad. Este documento incluye fotografía, identificación y vigencia, y les permite acreditar su condición para utilizar los cajones reservados sin contratiempos.

Villa Gutiérrez explicó que una de las problemáticas más frecuentes es la ocupación indebida de estos espacios por familiares o conductores que no trasladan a la persona con discapacidad, lo que impide que quienes realmente los necesitan encuentren lugar. Ante ello, la corporación mantiene operativos de vigilancia y labores de concientización.

Las infracciones por invadir o estacionarse parcialmente en estos cajones son constantes. En promedio se aplican entre 15 y 20 sanciones al mes, cada una con un costo cercano a los ocho mil pesos. El secretario subrayó que incluso ocupar sólo una parte del espacio afecta, ya que las personas con discapacidad requieren un área más amplia para maniobrar.

Respecto a daños o eliminación de la señalética, señaló que no es común en el Centro Histórico, pero sí se han detectado casos en zonas aledañas, donde algunos vecinos han borrado la pintura frente a sus domicilios al considerar que el cajón les estorba, pese a tratarse de vía pública. En estos puntos se da mantenimiento constante con reposición de pintura y señalización.