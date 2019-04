Incumple Santo Domingo con ley, no tiene policías

Existen municipios en donde las corporaciones municipales son prácticamente inexistentes, como en el caso de Santo Domingo, ya que no tiene policías, por lo que la seguridad se encuentra a cargo de elementos de la Policía Estatal, así lo indicó Gerardo Aldaco Ortega, coordinador estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (Cefim).

"Ese es un tema de responsabilidad de las autoridades municipales, debido a que así lo marca el Artículo 115 Constitucional e inclusive son las corporaciones que se encuentran más blindadas en la Carta Magna federal y estatal para actuar en el tema preventivo".

Consideró que en los esquemas de seguridad hace falta que se empleen políticas públicas, ya que es un tema en el que no pueden improvisar ni dejarlo bajo un segundo plano o sujeto a la voluntad de las personas.

"No podemos salir a decir que porque no hay dinero no se puede contratar a policías o adquirir más equipo elemental como patrullas, creo que existen muchos esquemas de apoyo, para que cumplan con esa responsabilidad".

Con relación al estudio realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el trato que se da a las personas en las barandillas, el titular de Cefim dijo que en el reciente seminario para evitar abusos se creó conciencia respecto a la importancia que estas juegan en la paz del municipio, por lo que se capacitó a esas autoridades en el respeto a los derechos humanos, así como se emitirá un señalamiento a los presidentes municipales para que inviertan en esas áreas.