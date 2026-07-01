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Industria en zona norte, debe ser de bajo impacto

Por Rolando Morales

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Industria en zona norte, debe ser de bajo impacto
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      El titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Javier Ernesto Flores Navarro, informó que la propuesta para establecer una zona industrial en el cuadrante norte de la capital contempla exclusivamente empresas de bajo impacto ambiental y urbano, planteamiento que será discutido durante el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Territorial y Urbano de San Luis Potosí.

      El funcionario explicó que esta alternativa surge como parte de la estrategia para impulsar vivienda destinada a personas de escasos recursos en la zona norte, vinculando el crecimiento habitacional con oportunidades laborales cercanas para evitar largos desplazamientos hacia la actual Zona Industrial de la ciudad.

      Detalló que la propuesta ya aparece considerada desde el programa de desarrollo de 2021 y prevé un corredor ubicado entre las vías férreas del norte y una franja cercana al Periférico Norte. 

      Señaló que, para concretarla, sería necesario dotar al área de infraestructura eléctrica e hidráulica, además de integrarla como parte de un subcentro urbano que permita una mayor autosuficiencia de ese sector de la ciudad.

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      Flores Navarro indicó que actualmente el Implan se encuentra en la etapa de consultas con comunidades indígenas y grupos vulnerables, para posteriormente abrir la consulta pública a la población en general.

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