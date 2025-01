Detecta IFSE una obra fantasma en municipios

En municipios de la Huasteca y el Altiplano, principalmente, se han detectado anomalías relacionadas con “obras fantasma”, que al momento de las inspecciones físicas no fueron localizadas, informó Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

“Algunos son pavimentaciones, otras unas construcciones de mobiliario, pero no aparecen físicamente. No creo que en los días que tienen de plazo para solventar observaciones, milagrosamente vayan a aparecer. No sé cómo le vayan a hacer”, declaró.

Lecourtois López explicó que estas observaciones refieren a obras públicas que fueron contratadas y pagadas, sin embargo, no existen físicamente.

Señaló que, de momento, no puede especificar en qué municipios se han detectado estas anomalías, sino hasta que el Congreso del Estado apruebe los informes finales de auditoría del 2023, en febrero del próximo año.

Lecourtois López señaló que, en su mayoría, se trata de municipios donde no se reeligió a sus presidentes municipales, sino que existió un cambio de administración, por lo que las autoridades actuales desconocen el origen de las observaciones.

“Se trata de municipios que ya no renovaron, son de administraciones salientes y que difícilmente van a acercarse, porque están preocupados simplemente con sus entregas con las autoridades entrantes”, apuntó.