Inicia operaciones en SLP Linde+Wiemann

Este miércoles inició operaciones Linde + Wiemann, primer empresa en su tipo de proveeduría de autopartes del país que se instala en el continente, misma que inicia con el abastecimiento de piezas para el ensamble del iX3 de BMW. El inicio de operaciones comenzó de inmediato la producción de piezas que formarán parte del stock para el ensamble del primer vehículo eléctrico de gran autonomía.

Con 87 años de historia desde su fundación en 1939, San Luis Potosí abre la décimo sexta planta de la marca, con una proyección de facturación anual de 20 millones de euros (24 millones de dólares), en una línea de ensamble automatizada que requiere de cien empleados.

La planta elabora componentes estructurales para la arquitectura del iX3 Neue Klasse de BMW, cuya producción comienza en febrero de 2027.

Linde + Wiemann planta San Luis Potosí consolida la presencia de la marca en ocho países, de que además de Alemania, trabaja en la República Checa, Hungría, España, Sudáfrica, y Estados Unidos, además de la presencia en México y en China. A nivel global cuenta con 2300 empleados que generan una facturación anual de más de 550 millones de euros.

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La estrategia consiste en abrir las plantas en las inmediaciones de los principales clientes para garantizar distancias cortas y tiempos de entrega rápidos.

Aunque en México el cliente principal es BMW, la empresa pudiera ampliar su perspectiva a la generación de piezas para el ensamble de vehículos de otras marcas.

Josef Zacherl, CEO; Michael Linder, COO; Jurgen Rosin, Gerente de Planta Linde + Wiemann; el director general de ADERIAC y Jesús Salvador González Martínez, Secretario de Desarrollo

Económico del Estado, observaron que la planta que inicia funciones este mismo miércoles, será un referente en la proveeduría de autopartes de San Luis Potosí, la importancia que representa para la

electromovilidad.