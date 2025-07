Inician recolección de datos para CURP biométrica

La Dirección del Registro Civil del Estado ha iniciado la recolección de datos biométricos como parte del proceso de implementación de la nueva CURP biométrica, impulsada por el Registro Nacional de Población (RENAPO).

La titular de la dependencia, Deysi Maribel López, explicó que el RENAPO es el órgano responsable de conservar los datos biométricos de las personas mexicanas.

No obstante, se ha facultado a las direcciones de los Registros Civiles de los estados para recabar CURP biométricas en personas que no cuentan con pasaporte, INE ni están dadas de alta en Hacienda, y cuyo registro biométrico aún no está completo.

Aclaró que, aunque algunos ciudadanos ya han acudido a registrar sus datos, el RENAPO aún trabaja en el diseño final de la CURP biométrica, por lo que el nuevo formato todavía no está siendo emitido.

