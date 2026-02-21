Inician sustitución de carpeta asfáltica en la Carretera 57

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) inició los trabajos de conservación y mantenimiento de la carretera federal 57, en el tramo San Luis Potosí-Querétaro.

Se trata de una medida que aplica en desarrollo de infraestructura de manera simultánea a la inversión privada que construye la carretera paralela de cuota que inició por los frentes de los estados de Querétaro y San Luis Potosí.

Aunque hasta ahora, no hay proyecto de ampliación del ancho de vía de la carretera libre, el mantenimiento permitirá la sustitución de carpetas asfáltica o en su caso del refuerzo en los tramos de mayor deterioro.

Las tareas de mantenimiento forman parte del Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2026 que se despliega a través del Centro SICT de San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las cuadrillas utilizarán maquinaria especializada para las obras de fresado que consisten en la trituración y remoción de la capa superior del pavimento asfáltico y posteriormente colocación de una nueva carpeta de rodamiento de cinco centímetros.

El objetivo, citó la SICT, es mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento, fortalecer la seguridad vial y brindar mayor comodidad a las y los usuarios que transitan por esta importante vía federal.

La dependencia federal llamó a las y los automovilistas a tomar previsiones en sus recorridos, ya que los trabajos serán a la altura del Eje 114 hasta el Eje 136, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a sábado.

La conservación de la carretera 57 forma parte del contrato plurianual de mantenimiento para la Red Federal Libre de Peaje del estado de San Luis Potosí. Hasta ahora no han difundido detalles del calendario de obra, pero el mantenimiento comienza ya.