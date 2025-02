Insisten en contar con una Ley de Movilidad

Colectivos de activistas, insistieron al Congreso del Estado seguir trabajando en expedir una Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el estado, para reducir las incidencias de siniestros viales. Actualmente se analiza la iniciativa ciudadana “Ley Santi”, presentada el año pasado.

“A la fecha, en los últimos años suman casi 3 mil las personas que han perdido la vida y que no han visto una ley que pueda garantizarles una mejor movilidad en las calles, una mejor forma de desplazarse”, señaló Josué Rodríguez Santiago, activista que da nombre a la iniciativa.

Añadió que 9 mil personas han sido lesionadas en los últimos cinco años por siniestros viales. Además, recordó el reciente fallecimiento de Rubén Huerta en un accidente, padre del activista Víctor Hernández, líder del colectivo Pedaleando SLP, que también lucha por los derechos humanos en materia de movilidad.

“Dejemos de seguir con este discurso señalando a los actores que están involucrados, no estamos volteando a ver cómo están las calles de dañadas, no estamos volteando a ver cuánto tenemos que cruzar a diario calles que no nos protegen”, declaró Josué Santiago.

Señaló que el estado debe garantizar mecanismos y formas de que no vuelvan a suceder este tipo de hechos día con día, motivo por el cual es importante expedir una Ley de Movilidad. La iniciativa ciudadana presentada en marzo de 2024 se ha vuelto un referente a nivel nacional.

En la sesión Ordinaria del Congreso del Estado el diputado Emilio Rosas Montiel presentó una iniciativa, apoyada por los activistas, para declarar el 21 de febrero como Día Estatal de la Seguridad y Movilidad Vial, para concientizar a la sociedad sobre la importancia de mejorar la seguridad vial.