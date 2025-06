Insostenible, los aranceles de 50% en acero

Es demasiado rápido para tomar decisiones drásticas, porque hay un ir y venir de ideas en el que no se sabe qué se va a concretar y qué no, pero también es cierto que según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no hay ninguna intención de llevarse la producción automotriz, eso debe dar tranquilidad, advirtió el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann.

Agregó que la idea de aplicar el 50 por ciento de aranceles es algo insostenible para los estadounidenses, y es una decisión que tiene que ir para atrás, pero en caso de no ser así, con toda seguridad afectará a los dos países.

Dijo tener la seguridad de que el secretario de Economía y la Presidenta de la República tienen una estrategia para combatir la decisión en caso de que quede como hasta ahora.

Añadió que no tiene la menor duda de que hay gente capaz que está al frente de las negociaciones, y que tiene la manera de hacer lo mejor para México y para la industria. Aseguró que lo que se tiene que hacer es seguir trabajando en el enfoque de iniciativas que beneficien a nuestro país y a nuestro estado. Agregó que San Luis Potosí tiene vocación económica, industrial y logística.

-Recordó que San Luis Potosí tiene que estar listo para cualquier cosa que pudiera suceder, sobre todo porque también hay cosas graves, como ya sucedió en 2017 con la cancelación de la inversión de Ford Motor Company, que ahorita tendría San Luis en una condición muy distinta.

Añadió que solo es importante mantenerse la expectativa para tomar decisiones, sobre todo porque todos los días hay cambio de opinión y de ideas, notas buenas, notas malas y notas falsas, y eso en definitiva genera incertidumbre, y en ese sentido todo mundo está en pausa.