Interapas asegura que agua cumple con norma de calidad

El organismo operador de agua potable Interapas afirmó que el agua que distribuye en la zona metropolitana cumple con los niveles de calidad establecidos en la normatividad vigente, por lo que, aseguró, no representa riesgo para la población.

De acuerdo con el organismo, se realizan monitoreos constantes en todas sus fuentes de abastecimiento, entre ellas pozos, la planta Los Filtros, Himalaya y los tanques de distribución de El Realito. Estas acciones incluyen la toma de muestras y análisis de laboratorio para verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la NOM-127-SSA1-2021, que regula la calidad del agua para consumo humano.

Interapas señaló que, de manera complementaria, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) realiza visitas periódicas de supervisión para validar que el agua distribuida cumpla con los estándares sanitarios.

Galindo afirmó que el agua en SLP cumple con estándares de potabilidad

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El organismo indicó que estas acciones buscan prevenir riesgos a la salud pública y reiteró su compromiso de garantizar el suministro de agua potable mediante la vigilancia permanente de sus fuentes y el apego a los lineamientos de las autoridades sanitarias.