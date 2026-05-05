Interapas desatendió 29.7% de llamados

Durante 2025, el organismo operador de agua Interapas dejó sin atender cerca del 30 por ciento de las fugas reportadas por la ciudadanía en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Esto se desprende de un análisis de la información contenida en su Informe Anual de Resultados correspondiente a ese año.

De acuerdo con el apartado de Resultados de Indicadores, en el primer trimestre de 2025 se registraron mil 835 reportes de fugas, de los cuales se atendieron mil 552, es decir, el 84.57 por ciento. Esto implica que el 15.43 por ciento quedó sin atención.

El dato presenta inconsistencias, ya que en una versión previa del mismo informe se reportaba una cobertura inicial de apenas 43.7 por ciento, dejando sin atender el 56.3 por ciento de los casos.

Esto de acuerdo con los informes trimestrales, puesto que el informe anual de Interapas no cuenta con el número especifico de fugas reportadas y tan solo mantiene el porcentaje de desempeño.

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Para el segundo trimestre, Interapas informó la atención del 66.05 por ciento de los mil 744 reportes recibidos, lo que equivale a mil 152 fugas atendidas, mientras que el 33.95 por ciento no fue resuelto.

En el tercer trimestre, el organismo atendió únicamente el 58.64 por ciento de un total de mil 567 reportes, es decir, 919 casos. Posteriormente, esta información fue modificada y se eliminaron los datos absolutos, dejando únicamente los porcentajes.

En cuanto al cuarto trimestre, Interapas no publicó el informe detallado en su apartado de Contabilidad Gubernamental dentro de su portal web. Solo en el informe anual se señala que entre octubre y diciembre de 2025 se atendió el 71.96 por ciento de las fugas, por lo que el 28.1 por ciento quedó sin resolver.

En conjunto, estas cifras indican que, durante 2025, Interapas atendió en promedio el 70.3 por ciento de las fugas reportadas, lo que se traduce en una desatención del 29.7 por ciento de los casos registrados ante el organismo operador intermunicipal.