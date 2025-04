Pelean al Interapas millonada

El Interapas enfrenta 175 demandas mercantiles y por presuntos cobros irregulares que implican una suma impugnada por casi 150 millones de pesos.

Información del organismo operador con corte a marzo de este año da cuenta de que la Unidad Jurídica de la dependencia registra 175 juicios de nulidad contra la dependencia.

De ellos, detalla, ocho corresponden a negativas fictas y a requerimientos de pago de facturas por servicios “supuestamente prestados” al Interapas en un periodo que va de 2014 a 2021.

El reporte señala que estos litigios implican una suma reclamada al organismo por 53.3 millones de pesos.

Por lo que corresponde a juicios correspondientes a solicitudes de nulidad de créditos fiscales correspondientes a adeudos con el organismo y de sanciones aplicadas por incumplimientos legales, al mes de marzo existen 167 expedientes, que suman 95 millones de pesos como “cantidad reclamada como cobro ilegal o pago de lo indebido al organismo operador por parte de los usuarios por el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento, multas y descargas”.

El total de la suma envuelta en ambos tipos de litigios asciende a 148.4 millones de pesos.

Los datos del Interapas también establecen que existen pendientes ante la Fiscalía General del Estado 236 demandas.

El organismo operador establece que de estos expedientes, no se calcula una suma involucrada, ya que no se ha determinado en las carpetas respectivas. También establece que “de la naturaleza de las carpetas de investigación posiciona a Interapas como ofendido o víctima del delito, lo que no entraña obligación hipotética de pago”.