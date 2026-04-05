Interapas reparte 84 millones de litros con pipas

Durante marzo, el organismo operador Interapas distribuyó más de 84 millones de litros de agua mediante pipas en la zona metropolitana de San Luis Potosí, en un contexto marcado por fallas en el suministro y reportes ciudadanos por falta del servicio.

En total, fueron 84 millones 80 mil litros los que se entregaron a través de camiones cisterna, con cobertura en 75 colonias ubicadas en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, la capital potosina y Villa de Pozos.

El volumen distribuido refleja la dependencia creciente de este mecanismo ante las intermitencias en la red hidráulica. A la par del programa regular, se implementaron operativos emergentes para atender fallas en distintas fuentes de abastecimiento, lo que obligó a reforzar rutas y frecuencias de reparto.

Las cifras también se dan en medio de quejas recurrentes por la falta de agua en varias zonas, donde el servicio por tubería no ha sido constante. En ese escenario, el reparto en pipas se ha convertido en una medida clave para sostener el abasto, especialmente en colonias con mayores afectaciones.

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Aunque el organismo mantiene un monitoreo permanente y ajustes en la distribución, los datos evidencian la presión sobre el sistema de agua potable en la zona metropolitana, donde decenas de colonias dependen de entregas periódicas para cubrir necesidades básicas.