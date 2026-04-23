logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Met Gala 2024 en Nueva York con tema Costume Art

Fotogalería

Met Gala 2024 en Nueva York con tema Costume Art

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Interapas sin dar atención a reporte de la calle Paseo de los Colorines

Por Flor Martínez

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Interapas sin dar atención a reporte de la calle Paseo de los Colorines

Vecinos de la calle Paseo de los Colorines, casi en su intersección con la carretera a Rioverde, denunciaron una fuga de aguas negras la cual ya fue reportada ante el Interapas, pero aseguran que no ha atendido su denuncia.

El derrame de aguas residuales se extiende sobre la carpeta asfáltica de ambos carriles, formando encharcamientos y escurrimientos constantes en esta vialidad, originando un olor pestilente en todos los alrededores, generando un foco de infección para los domicilios particulares como negocios aledaños.

Según los residentes, esta fuga es constante; sin embargo, la presión del agua no es la misma, ya que en ocasiones se observa mayor flujo. Aunque atribuyen que el sol puede ayudar a que se seque, no obstante, la fetidez es inevitable no percibirla.

En el lugar también se observa el deterioro del pavimento, con hundimientos y parches que agravan el problema, dificultando la circulación vehicular y aumentando el riesgo de accidentes para quienes circulan por la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los vecinos reprocharon que, pese a reportes previos, la fuga no ha sido reparada de manera definitiva, por lo que hicieron un llamado al organismo Operador de Agua Potable para que atienda el problema a la brevedad, principalmente el foco de insalubridad al que se está expuesto.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Debe Ceepac indagar de oficio actos anticipados de campaña: Arreola
    Debe Ceepac indagar de oficio actos anticipados de campaña: Arreola

    Debe Ceepac indagar de oficio actos anticipados de campaña: Arreola

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El legislador acusó que hay actores políticos que están "haciendo fraudes a la ley"

    Niega Galindo que haya un escenario de crisis por agua
    Niega Galindo que haya un escenario de crisis por agua

    Niega Galindo que haya un escenario de "crisis" por agua

    SLP

    Rolando Morales

    El alcalde capitalino hizo un llamado a evitar la politización del tema hídrico

    Protestan en clínica del IMSS por golpiza a un médico
    Protestan en clínica del IMSS por golpiza a un médico

    Protestan en clínica del IMSS por golpiza a un médico

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Personal de la salud acusa a vigilantes de la sede en Cuauhtémoc

    Gallardo critica que no se atiendan drenajes metropolitanos
    Gallardo critica que no se atiendan drenajes metropolitanos

    Gallardo critica que no se atiendan drenajes metropolitanos

    SLP

    Rubén Pacheco

    Solicitó el apoyo de municipios para mejorar el sistema ante las lluvias