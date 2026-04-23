Interapas sin dar atención a reporte de la calle Paseo de los Colorines
Vecinos de la calle Paseo de los Colorines, casi en su intersección con la carretera a Rioverde, denunciaron una fuga de aguas negras la cual ya fue reportada ante el Interapas, pero aseguran que no ha atendido su denuncia.
El derrame de aguas residuales se extiende sobre la carpeta asfáltica de ambos carriles, formando encharcamientos y escurrimientos constantes en esta vialidad, originando un olor pestilente en todos los alrededores, generando un foco de infección para los domicilios particulares como negocios aledaños.
Según los residentes, esta fuga es constante; sin embargo, la presión del agua no es la misma, ya que en ocasiones se observa mayor flujo. Aunque atribuyen que el sol puede ayudar a que se seque, no obstante, la fetidez es inevitable no percibirla.
En el lugar también se observa el deterioro del pavimento, con hundimientos y parches que agravan el problema, dificultando la circulación vehicular y aumentando el riesgo de accidentes para quienes circulan por la zona.
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Los vecinos reprocharon que, pese a reportes previos, la fuga no ha sido reparada de manera definitiva, por lo que hicieron un llamado al organismo Operador de Agua Potable para que atienda el problema a la brevedad, principalmente el foco de insalubridad al que se está expuesto.
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