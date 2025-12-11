Interapas suplirá drenaje en calle de la Col. Progreso

El Organismo Operador de Agua (Interapas), informó que en la colonia Progreso comenzaron nuevos trabajos para renovar un tramo de la red sanitaria que presentó un colapso reciente. La intervención se realiza sobre la calle Leibnitz, entre avenida Salk y avenida Curie, donde se reemplazarán 80 metros lineales de tubería PEAD de 12 pulgadas.

La obra tiene un costo estimado de 560 mil pesos, según los datos técnicos del organismo operador y está proyectada para beneficiar directamente a 300 vecinos que dependen de este tramo del drenaje para el desalojo de aguas residuales. El reemplazo busca corregir fallas estructurales en la tubería y evitar descargas superficiales o hundimientos futuros en la vialidad.

Esta intervención forma parte de una serie de trabajos recientes dentro de la misma zona. En semanas anteriores se realizaron dos renovaciones sanitarias adicionales sobre distintos puntos de avenida Curie, lo que ha permitido reforzar la capacidad del sistema de drenaje no sólo en la colonia Progreso, sino también en colonias de su periferia.

Con la obra en Leibnitz, el organismo busca cerrar un tramo crítico que había sido identificado como uno de los más vulnerables.

Durante el desarrollo de los trabajos, la vialidad permanecerá con cierre parcial, por lo que se prevén afectaciones a la circulación local. Se recomienda a automovilistas y transporte de ruta disminuir la velocidad y utilizar vías alternas para evitar retrasos.