Urenda Navarro sale en defensa... de sí misma

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La nueva investigación legal se originó por petición de la UASLP y derivó de que los contrarios en la reconvención de la demanda presentaron 25 contratos que nunca fueron puestos en conocimiento de la autoridad universitaria, aún y cuándo existía la obligación de hacerlo, informó la abogada general de la UASLP, Urenda Queletzú Navarro.

Detalles confirmados sobre el expediente 11674/2025

El expediente 11674/2025, radicado en el Juzgado Mercantil Federal del Noveno Circuito, incluye señalamientos de la defensa de VEM sobre presuntas irregularidades en la documentación presentada por la representación universitaria.

La Abogacía General sostuvo que la vista al MP Federal fue acordada el 5 de diciembre de 2025, después de que la propia UASLP solicitara abrir un incidente criminal al contestar la reconvención de los demandados. Vinculó a esa petición 25 contratos de subarriendo que VEM habría presentado de manera extemporánea y que, según su versión, no le fueron notificados previamente.

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Reacciones y postura de la Abogacía General de la UASLP

La abogada de la UASLP señala que ahora que la FGR ha solicitado copias del expediente, "ellos, un año después, piden que se dé vista al MP por conductas irregulares inexistentes atribuibles a mí".

Aseguró que no es real que la juez presentara una denuncia en su contra, sino que hay una presentación de documentos donde la defensa del empresario omite apegarse a la realidad documental.

Señala que la empresa ha tratado de acercarse a diferentes actores de la UASLP, incluso de la Abogacía General. "Si están tan seguros de que el juicio les es favorable, ¿por qué quieren vender el juicio?", cuestionó.

La abogada puntualiza que no es papel de un juzgado pronunciarse sobre una estrategia legal y tampoco dejarse inducir para que una estrategia favorezca a una de las partes.