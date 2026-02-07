logo pulso
SLP

Investigan posibles casos de sarampión en escuela

Supervisor de zona escolar 001 informó sobre casos sospechosos en la Benito Juárez

Por Rubén Pacheco

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, investigaron este viernes si dos alumnos de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la capital potosina, se encontraban contagiados por sarampión. Después de analizar a los infantes, se determinó que se trató de varicela.

A través de una circular, el supervisor de zona escolar 001 informó que dos escolares de dicha institución resultaron positivos a la enfermedad, por lo cual, los padres, madres y tutores deben tomar medidas de prevención.

En entrevista, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), aclaró que hasta ayer por la mañana no se tenía ninguna confirmación oficial de que los alumnos estuvieran enfermos, y de ser el caso, sólo los Servicios de Salud son los encargados de acreditar el padecimiento.

Entrevistado por separado, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, recriminó que el directivo educativo haya difundido el documento que provocó pánico entre la comunidad estudiantil.

Por ello, el mandatario estatal solicitó que la SEGE interviniera en contra del trabajador, a fin de generar las sanciones respectivas por alterar el orden en el complejo educativo, sobre todo, porque no está facultado como experto para corroborar enfermedades.

Después de varias horas, en comunicado la SEGE precisó en la tarde de este viernes que los Servicios de Salud valoraron a los pacientes, y de acuerdo con recetas y los diagnósticos de sus médicos, se estableció que padecen varicela.

