Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Investigan suicidio de menor en Mexquitic

Así lo asevero la fiscal de estado Manuela García Cázares

Por Rolando Morales

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
Investigan suicidio de menor en Mexquitic

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares, confirmó que la muerte de una menor de edad en el municipio de Mexquitic de Carmona, se trató de un suicidio, caso que actualmente es investigado por la institución para esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho.

La fiscal explicó que la víctima, una adolescente, dejó un recado póstumo dirigido a sus padres. No obstante, señaló que en el contenido de la carta no se menciona de manera explícita alguna situación relacionada con el entorno escolar o con posibles casos de acoso.

"Nosotros tenemos el dato de que es una niña que se suicidó. Estamos investigando; ella dejó un recado póstumo. Sin embargo, vamos a tener acercamiento con la familia para ver qué situación era la que prevalecía en el ámbito familiar", indicó la funcionaria.

García Cázares añadió que, aunque en la carta no se hace referencia directa a conflictos dentro de la escuela, la Fiscalía también revisará ese entorno como parte de las indagatorias para descartar o confirmar cualquier factor que haya podido influir.

El caso generó preocupación entre habitantes del municipio, quienes previamente solicitaron la atención de las autoridades tras el fallecimiento de María, una adolescente originaria de la comunidad de Paso Blanco.

De acuerdo con familiares y personas cercanas, la joven era estudiante de la Telesecundaria Manuel José Othón, ubicada en la comunidad de San Marcos, donde presuntamente habría enfrentado situaciones de bullying, aspecto que ahora forma parte de las líneas 

de investigación.

