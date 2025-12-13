Invitan a gran convivencia de coleccionistas 2025

Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la última Gran Convivencia de Coleccionistas de autos a escala Expo Locos por los Hot Wheels 2025, en una agencia automotriz de la carretera 57, a un costado de avenida Seminario.

De manera conjunta, el grupo Locos por Los Hot Wheels SLP Oficial celebra con este evento el décimo aniversario de su fundación.

Por ello invitan a celebrar la navidad y los últimos días del 2025 con esta gran exposición de coleccionables a escala la cual reunirá a miles de autos miniatura, figuras, trenes, dioramas, muñecas y muchas cosas más, que son parte del mundo a escala.

Se espera la exhibición de más de 30 mil piezas en miniatura de diversas marcas, escalas, modelos y castings.

Además habrá una zona de venta donde los asistentes podrán encontrar todo para ampliar y diversificar sus estantes.

Carlos Nieto, presidente y fundador del Grupo Locos por los Hot Wheels SLP Oficial, explicó que será un evento 100% familiar, con entrada gratuita, seguro y con todas las comodidades.

Las puertas se abrirán al público a las 10 de la mañana y cerrarán a las 5 de la tarde.

El grupo Locos por los Hot Wheels tiene 10 años de haber nacido en San Luis Potosí y reúne a más de 5 mil miembros de todo el estado y diversas partes del país e incluso el extranjero.

Se trata del grupo más grande de coleccionistas del Centro de México y cuenta con representación de estados vecinos como Nuevo León, Veracruz, Zacatecas, Coahuila, México, Durango, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Zacatecas.

También en Estados Unidos y Canadá.

En esta convivencia de coleccionistas habrá autos a escala de diversos años de fabricación, transformes, piezas de películas, comics y ciencia ficción, nascar, tráileres, vochomanía, muscle car y mucho más.