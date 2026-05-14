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Iría Morena por la revocación de mandato estatal

Esto, para la armonización de la legislación local: Arreola

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Iría Morena por la revocación de mandato estatal

"Que cada tres años pueda el pueblo de San Luis Potosí decidir si se va o se queda el gobernador o la gobernadora, porque es un principio que el pueblo pone y el pueblo quita", afirmó el diputado local Carlos Arreola Mallol, al adelantar que Morena impulsará una reforma electoral para incorporar la revocación de mandato en la Constitución local.

La propuesta se acelera luego de que el Tribunal Electoral del Estado ordenara al Congreso de San Luis Potosí armonizar la legislación local para garantizar este mecanismo de participación ciudadana, lo que obliga al Poder Legislativo a modificar el marco constitucional en el corto plazo.

El legislador morenista, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que Morena trabaja en una iniciativa única que contempla cambios constitucionales y la posterior legislación secundaria, la cual podría presentarse en los próximos días o a más tardar el lunes, dentro del plazo de tres meses para la adecuación normativa.

Arreola Mallol sostuvo que la revocación de mandato forma parte de la agenda nacional impulsada por su partido desde la reforma promovida en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y adelantó que se prevé abrir la discusión a foros públicos con participación de autoridades electorales, especialistas y partidos políticos.

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San Luis Potosí, añadió el legislador, ha sido referente histórico en mecanismos de participación ciudadana, al recordar figuras como el plebiscito y el referéndum, así como la creación de instituciones electorales locales.

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