Irían 8 mdp a consultas ciudadanas

El Congreso del Estado de San Luis Potosí requiere alrededor de ocho millones de pesos para llevar a cabo una serie de consultas ciudadanas ordenadas por mandato judicial, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano Cortés.

Las consultas responden a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligan al Poder Legislativo a consultar a la ciudadanía antes de dictaminar diversas reformas, particularmente aquellas relacionadas con los derechos de los pueblos originarios, la educación inclusiva y las personas con discapacidad.

Serrano explicó que ya se hizo la solicitud formal de presupuesto al Gobierno del Estado, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta. Aseguró que, aunque el Congreso tiene la responsabilidad de gestionar los recursos para cumplir con lo que ordena la ley, no puede hacerse responsable si no se cuenta con el financiamiento requerido. “Estamos obligados a requerir lo necesario, pero tampoco estamos obligados a lo imposible”, enfatizó.

El diputado también reconoció que la situación financiera del estado ha sido complicada desde el año pasado, por lo que entiende que la respuesta podría no ser favorable. Sin embargo, insistió en que existe disposición institucional para cumplir con las consultas si se autoriza el presupuesto solicitado. “Espero que sí nos apoyen con el recurso y podamos realizarlas”, expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto al cierre del periodo ordinario de sesiones, previsto para el próximo lunes, Serrano señaló que el trabajo legislativo continuará y no descartó la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario. También defendió la realización de los congresos itinerantes durante esta etapa, asegurando que se realizaron con austeridad y sin gastos excesivos, gracias al apoyo logístico de los municipios. Añadió que pedirá un informe detallado al Oficial Mayor sobre el gasto ejercido.